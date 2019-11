11.11.11 De Pinte nodigt Congolese vrouwenrechtenactivist uit Anthony Statius

06 november 2019

15u17 0 De Pinte 11.11.11 De Pinte nodigt op maandag 11 november de Congolese vrouwenrechtenactivist Passy Mambalama uit. In het kader van de 11.11.11-campagne rond ‘Changemakers’, figuren die een verschil willen maken, komt Passy in het gemeentehuis vertellen over haar werk in Congo.

Passy Mambalama richtte in 2011 ‘Aidprofen’ op, een ngo die vrouwenrechten verdedigt en de strijd aangaat tegen seksueel geweld. Haar doel is het politieke engagement van jongeren en vrouwen vergroten zodat ze weerbaarder worden en voor zichzelf opkomen.

De lezing vindt plaats na de herdenkingsplechtigheid om 10.45 uur aan het monument van de gesneuvelde soldaten aan het gemeentehuis. Na de bloemenhulde wordt iedereen verwelkomd in de raadzaal en achteraf is er een receptie met soep geschonken door 11.11.11. Er is ook een fototentoonstelling van Tim Dirven te bezichtigen over de stad Raqqa in Syrië en de ‘changemaker’ Totol.

De toegang is gratis.