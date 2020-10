Vincent Van Peteghem geeft sjerp door aan Lieve Van Lancker Anthony Statius

Huidig Schepen Lieve Van Lancker (CD&V) zal binnenkort de eed afleggen als waarnemend burgemeester van De Pinte. Ze neemt het ambt op nadat Vincent Van Peteghem (CD&V) de eed aflegde als vicepremier en Minister van Financiën in de nieuwe federale regering.

Aangezien het wettelijk gezien niet mogelijk is om een ambt als federaal minister te combineren met burgemeester, verandert de samenstelling van het schepencollege van De Pinte-Zevergem. Lieve Van Lancker zal daarom Vincent Van Peteghem vervangen als waarnemend burgemeester. Vincent Van Peteghem blijft titelvoerend burgemeester en zal ook de gemeenteraad voorzitten.

Lieve Van Lancker (61) is een vaste waarde in de Pintse politiek. Bij haar eerste deelname aan de verkiezingen in 2006 werd ze rechtstreeks verkozen en meteen aangeduid als schepen. Lieve is momenteel voorzitter van het BCSD en schepen van onder andere Sociale zaken, Welzijn en Gelijke Kansen, en is werkzaam als pedagogisch adviseur bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Ik ben ongelooflijk dankbaar dat de ploeg mij dit vertrouwen geeft”, zegt Lieve Van Lancker: “Ik kijk er enorm naar uit om samen verder te werken op de ingeslagen weg en de vele dossier die klaarliggen, zoals het nieuwe woonzorgcentrum, tot een goed einde te brengen.”

De huidige voorzitter van de gemeenteraad Kathleen Ghyselinck (CD&V) zal op haar beurt de bevoegdheden van Lieve Van Lancker overnemen. Met de aanstelling van Kathleen komt een echte Zevergemse in het schepencollege en zullen vier van de zes leden in het college vrouwen zijn.

“De uitdaging die ik aanga als vicepremier en Minister van Financiën is groot, maar dat wil niet zeggen dat ik De Pinte en Zevergem loslaat”, zegt Vincent Van Peteghem. “Met veel trots blijf ik titelvoerend burgemeester van onze mooie gemeente. Bovendien krijgen De Pinte en Zevergem met Lieve een waarnemend burgemeester waar ik het volste vertrouwen in heb. Samen met de hele ploeg blijven we werken aan een gemeente waar het goed leven en wonen is.”