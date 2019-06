‘Mei Plasticvrij’ duurt in De Pinte tot eind juni Anthony Statius

04 juni 2019

12u35 2 De Pinte De actie Mei Plasticvrij wordt in De Pinte verlengd tot eind juni. Wie tijdens het winkelen zoveel mogelijk plastic vermijdt, maakt kans op leuke prijzen.

Een van de meest succesvolle acties was van de joggingclub (JCDP). Tijdens het ploggen - een combinatie van joggen en zwerfvuil rapen - hebben zij heel wat plastic verzameld. Ook de actie bij de lokale handelaars werd positief ervaren. Daarom heeft de gemeente De Pinte beslist om de actie met een maand te verlengen. Iedereen heeft dus nog tot eind juni de tijd om een spaarkaart vol te krijgen en in te ruilen voor een herbruikbare tas, een broodzak of groente- en fruitzakjes. Ondertussen blijf je kans maken op een van de twintig fietstassen.