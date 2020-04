Behandelingstermijn omgevingsvergunningen verlengd Anthony Statius

01 april 2020

09u09 0 De Pinte De uiterlijke behandelingstermijn van aanvragen voor omgevingsvergunningen in De Pinte wordt verlengd. Door de coronamaatregelen is het immers momenteel niet mogelijk om in het kader van het openbaar onderzoek dossiers in te kijken in het gemeentehuis.

Sinds een paar weken zijn verregaande maatregelen van kracht tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Deze hebben ook gevolgen voor de behandeling van aanvragen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Zo is het bij voorbeeld tijdelijk niet meer mogelijk om in het kader van een openbaar onderzoek in het gemeentehuis dossiers te komen inkijken. Hierdoor kan het respecteren van de uiterste behandelingstermijn van omgevingsvergunningen in het gedrang komen. Een dossier dat niet tijdig wordt behandeld wordt wettelijk gezien als een weigering beschouwd.

“Daarom wordt voor alle in behandeling zijnde aanvragen met openbaar onderzoek de uiterlijke behandelingstermijn met 60 dagen verlengd”, zegt schepen Kristof Agache (N-VA). “Voor deze zonder openbaar onderzoek is een verlenging met 30 dagen van toepassing. Verder wordt voor alle in behandeling zijnde aanvragen en voor aanvragen en administratieve beroepen ingediend van 24 maart tot 24 april de periode om in beroep te gaan verlengd met 30 dagen. De beslissingstermijn voor de behandeling van het beroep wordt verlengd met 60 dagen. Tot slot wordt voor alle vergunningsbeslissingen genomen vanaf 24 maart de termijn van uitvoerbaarheid van de vergunning verlengd met 30 dagen. Dit betekent concreet dat voor deze vergunningsbeslissingen 65 dagen dient te worden gewacht met de start van de vergunde werken, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de aanplakking. Desondanks deze uitzonderlijke situatie doen de gemeentelijke diensten er alles aan om de aanvragen tot het bekomen van een omgevingsvergunning zo snel mogelijk te behandelen. Deze regeling geldt tot en met 24 april waarna een eventuele verlenging mogelijk is.”