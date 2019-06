Zorghotel Villa Rozerood stelt zich voor in twee kinderboekjes GUS

19 juni 2019

De boekjes zijn een initiatief van twee sympathisanten. Raymond De Bruyne pende het verhaal ‘Vijverkoningin’ neer. De lezer belandt in een kabouterland en ziet hoe één van de personages een mysterieuze parel vindt. “Iedereen heeft een verborgen kracht om problemen op te lossen is de gedachte achter het verhaal”, zegt Raymond. Het andere boekje heet ‘Oscar in Villa Rozerood’ en is van de hand van Christine Henrist. “Oscar is een doodgewone jongen die plots ziek wordt. Hij blijkt kanker te hebben en moet dringend behandeld worden en dat net in de vakantie. Gelukkig is er Villa Rozerood waar het hele gezin naartoe kan om een leuke tijd te beleven en nieuwe vriendjes te ontmoeten.” De tekeningen in beide boekjes zijn gecreëerd door vrijwilligster Griet Bertels. Tot slot is er de mascotte Oscar. “Midden september zal het pakketje verkrijgbaar zijn in alle Vlaamse bibliotheken”, geeft directeur Mohsen Zagheden mee. “We hopen ook op een samenwerking met scholen en later met de reguliere boekhandel. Nu al is het verkrijgbaar in Villa Rozerood zelf. ‘Oscar in Villa Rozerood’ bevat ook een dagboek, telt 50 bladzijden en kost 20 euro, ook de mascotte kost 20 euro en voor het dunnere boekje ‘Vijverkoningin’ vragen we 15 euro. De drie in één pakket kosten 45 euro. De opbrengst is voor de algemene werking en het sociaal fonds. We investeren voortdurend in ons zorghotel. Momenteel leggen we een belevingstuin aan. Begin juli onthullen we daar de pipowagen en ook een go-cart aangepast voor rolstoelpatiënten.” In juni 2020 viert Villa Rozerood zijn tiende verjaardag. De teller van overnachtingen staat nu al op 39.000.