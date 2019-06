Zigeuners strijken neer over Franse grens, politie waarschuwt opnieuw voor malafide klusjesmannen Bart Boterman

05 juni 2019

16u48 0 De Panne De politie Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) wil de inwoners waarschuwen nadat er recent een grote groep zigeuners met een 150-tal woonwagens is neergestreken in Leffrinckoucke, enkele kilometers voorbij de Franse grens naast Duinkerke. “ Deze personen bieden hun diensten zoals reinigen van gevels en opritten aan tegen woekerprijzen, vooral aan kwetsbare oudere personen. Ga hier niet op in”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve.

Volgens info die politie Westkust verkreeg van de Franse collega’s, maakten de woonwagenbewoners al slachtoffers in Frankrijk. Ze verplaatsen zich met voertuigen met Franse nummerplaten. “De kans bestaat dat ze ook hier op pad gaan. Ze stellen voor om snoeiwerken, dakwerken en asfalteringswerken uit te voeren of gevels en opritten te reinigen of te ontmossen. Vooral kwetsbare oudere personen worden benaderd. Ze voeren de werken veelal niet goed uit en vragen nadien een onrealistische prijs. Wilt u de hoge prijs niet betalen, zetten ze de slachtoffers onder druk om hen alsnog te doen betalen”, duidt Ine Deburchgraeve.

Afgelopen week circuleerden ook malafide klusjesmannen in de zone Westkust en bij uitbreiding in de hele kustregio. “Het ging toen veelal om voertuigen met Engelse of Ierse nummerplaten. Krijgt u een team van dergelijke klusjesmannen aan de deur, wees dan op uw hoede en ga niet op hun aanbod in. Liep u in de val of belden ze bij u aan en woont u in de zone Westkust, verwittig ons dan op het nummer 058 533 000. Woont u in een andere politiezone, verwittig dan uw eigen lokale politiezone”, besluit Deburchgraeve.