Zes maanden cel geëist voor gevecht tussen twee vrouwen, onder bedreiging van mes, wegens overspel Bart Boterman

01 september 2020

12u36 0 De Panne Twee Franstalige vrouwen van 31 en en 36 jaar uit De Panne riskeren elk 6 maanden cel voor wederzijdse slagen en verwondingen. Een van hen wordt ook vervolgd voor bedreigingen, waarbij ze een mes op de keel zette van de andere. De feiten gebeurden begin juli in een appartementsgebouw in De Panne. Aanleiding was overspel.

Een van de twee betrokken vrouwen had de andere vrouw en haar partner onderdak gegeven, toen dat koppel op straat dreigde terecht te komen. Maar al snel bleek dat samenwonen geen goed idee was. Er kwam overspel aan te pas. De gemoederen liepen hoog op. De vrouw die onderdak had gekregen en wiens partner overspel pleegde met de gastvrouw, kwam verhaal halen aan de deur van het appartement. Er kwamen klappen aan te pas. De bewoonster van het appartement nam een mes en zette die op de keel van de andere. Buren belden de politie toen ze hevig kabaal en geruzie hoorden. Beide dames werden opgepakt en meegenomen voor verhoor.

Op het proces dinsdag vorderde het openbaar ministerie 6 maanden cel voor beide dames. De betrokkenen vroegen een milde bestraffing in de vorm van een eventuele werkstraf. Vonnis 15 september.