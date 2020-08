Zaterdag opnieuw wekelijkse marktdag in De Panne Gudrun Steen

18 augustus 2020

15u41 2 De Panne Drie weken lang waren de marktkramers op zaterdag niet welkom in De Panne omdat het er te druk was. Komende zaterdag mogen ze opnieuw hun koopwaar verkopen.

“We willen stilaan naar de normale vorm van leven evolueren”, motiveert schepen van Lokale Economie Stephane Buyens (ACT!E). “Onze Safe Summer filosofie heeft gewerkt. We kunnen de veiligheid garanderen. Na drie weken verbod willen we de marktkramers opnieuw welkom heten. De groente- en fruitkramen zullen op het Marktplein staan, de overige in de Zeelaan. We laten 75 kramen toe die op voldoende afstand van elkaar kunnen staan. Er zijn verschillende in- en uitgangen, maar de bezoekers moeten wel een vast wandeltraject volgen en verplicht een mondmasker dragen. Wachtrijen zijn geen optie. Daarom vragen we de bezoekers om alleen te komen en niet langer te blijven dan nodig. We zetten ook onze coaches in.”