Zaalvoetbalclub Tropiflora nodigt Sven Nys uit voor een flinke portie peptalk GUS

14 oktober 2019

14u31 0 De Panne Op 26 oktober komt Sven Nys spreken in de gemeentelijke feestzaal van De Panne. Hij doet dat op uitnodiging van zaalvoetbalclub Tropiflora.

“Elk jaar organiseren we één of meerdere activiteiten om ons seizoen te bekostigen”, legt voorzitter Björn Degraeuwe van zaalvoetbalclub Tropiflora uit. “Eetfestijnen en quizzen hadden we al daarom gooien we het dit jaar over een andere boeg. We strikten één van de grootste sportpersoonlijkheden van de afgelopen decennia. Sven Nys komt op 26 oktober naar De Panne voor een lezing die om 19.30 uur zal starten. We hopen dat we een volle zaal kunnen verwelkomen want het loont echt de moeite. Nys zal spreken over het belangrijk van teamwork, de nood aan structuur, het ontdekken en ontwikkelen van een talent en de kracht van sport. Iedereen zal er dus iets aan hebben.” Kaarten kosten vijftien euro. Bestellen kan via de toeristische dienst of via Björn op zvctropiflora@gmail.com of 0471 84 06 02.