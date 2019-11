Woning van jong koppel ernstig beschadigd door overgeslagen schouwbrand Bart Boterman

07 november 2019

15u25 0 De Panne In de Duinhoekstraat in De Panne is woensdagavond rond 19.30 uur een woning ernstig beschadigd geraakt door een brand. Het huis is tijdelijk niet meer bewoonbaar. De bewoners, een jong koppel, kunnen voorlopig bij familie terecht.

De oorzaak lag bij een slecht functionerende houtkachel. De vlammen ontsnapten door de schouw en verspreidden zich naar het dak. De bewoners konden tijdig ontkomen en belden de brandweer. “Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het dak aan de achterkant van de woning. Na een half uur was de brand onder controle, maar de schade aan de woning is aanzienlijk. Er vielen geen gewonden”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek. De brandweer maakte het dak na de bluswerken water- en winddicht. Toch is de woning tijdelijk niet bewoonbaar. “Ik heb contact gehad met de slachtoffers om te kijken voor een tijdelijke oplossing. Het jonge koppel zal met hun huisdieren voorlopig intrekken bij familie, tot het huis hersteld is”, reageert burgemeester Bram Degrieck (Plan-B).