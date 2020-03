Wim Jonckheere uit Beauvoorde is de nieuwe algemeen directeur van gemeente De Panne Gudrun Steen

03 maart 2020

06u59 0 De Panne Begin mei start Wim Jonckheere (47) uit Beauvoorde als algemeen directeur van de gemeente De Panne. In een speciaal daarvoor georganiseerde gemeenteraad legde hij de eed af. Momenteel werkt hij voor KBC in Leuven maar de balans werk-privé is momenteel zoek volgens Jonckheere.

“Na een procedure van bijna een jaar hebben we een algemeen directeur”, startte burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) de gemeenteraad. “We kunnen nu een dikke streep trekken onder deze administratieve lastige periode in de levensloop van ons lokaal bestuur. Het zal voor Wim een uitdaging zijn om het lokaal bestuur, dat bestaat uit de gemeente en het OCMW, te coördineren.” De burgemeester bedankte ook de waarnemend algemeen directeur Ann voor haar gedrevenheid en verantwoordelijkheidzin.

Twee rugzakjes

Na zijn eedaflegging bleef Wim nog even in het midden van de raadzaal staan om het publiek aan te spreken. “Ik heb twee rugzakjes. Een volle met kennis en ervaring dat ik graag wil delen en een lege dat ik graag samen met het personeel wil vullen. Het eerste jaar zal ik mijn medewerkers vaak bevragen. Mijn opzet is om een coach te zijn en het beste uit mijn mensen te halen. Ik hoef niet zelf te scoren maar zal er wel voor zorgen dat anderen dat doen. Streven naar een feedbackcultuur vind ik belangrijk. Werken voor een overheid is helemaal nieuw voor mij. Ik kom uit de banksector waar ik een kwarteeuw heb gewerkt. Ik woon in Beauvoorde maar groeide op in De Panne. Ik kijk heel erg uit om terug naar mijn roots te keren. Toegegeven, de afstand tussen Veurne en Leuven waar ik nog tot eind april werk weegt.”

Wim is getrouwd en vader van twee kinderen. Waarom hij nog voor de job van algemeen directeur solliciteerde? “Ik mag actief meebouwen aan een sterke organisatie en krijg de kans om de toekomst van De Panne mee te helpen uitschrijven. De gemeente waar ik ben opgegroeid vlakbij het Calmeynbos. Hoewel ik er niet meer woon, gaat er geen week voorbij zonder dat ik de zee heb gezien. Wekelijks speel ik ook padel bij sporthal Den Oosthoek. Ontstressen doe ik het liefst hier in de natuur.”