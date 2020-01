Wetsdokter noemt verhaal van vader baby Romy ongeloofwaardig: “Hij heeft geschud, omdat het kind te veel weende” Siebe De Voogt

14 januari 2020

10u24 2 De Panne Op het assisenproces tegen Bennet Demeulenaere (25) uit Adinkerke is de wetsdokter komen getuigen. Hij vindt het verhaal van de vader van baby Romy compleet ongeloofwaardig. “Het is op een vernuftige wijze geconstrueerd, zodat het zijn verdediging ten goede zou komen”, stelde Hubert Floré. “De waarheid is: Romy werd geschud, omdat ze te veel weende.”

Bennet Demeulenaere (25) toonde tijdens de reconstructie - elf dagen na de feiten- hoe baby Romy volgens hem uit de zetel viel tijdens het verversen. Om haar neusje vrij te maken legde de jonge vader het kind naar eigen zeggen op de rand van de zetel. Enkele seconden later viel ze volgens Demeulenaere met haar hoofdje op de grond.

Ongeloofwaardig

Ook wetsdokter Hubert Floré was tijdens de wedersamenstelling aanwezig. Tijdens z'n getuigenis dinsdagmorgen legde de arts uit dat hij het verhaal van Demeulenaere compleet ongeloofwaardig vindt. “Welke ouder plaatst een kind tijdens het verversen op de rand van de zetel?", vroeg hij zich af. “Na dergelijke val van geringe hoogte (42 centimeter, red.) zou een kind moeten huilen. Volgens de beschuldigde was dat niet het geval. Hij stelt ook dat haar oogjes wegdraaiden na de val, maar ook daar vond ik geen medische verklaring voor.”

“Dergelijke symptomen zijn allemaal zaken die kunnen optreden door het schudden zelf. Maar niet ervoor. Ik geloof dus niets van zijn verhaal. Het is geconstrueerd op een vernuftige wijze, zodat het zijn verdediging ten goede zou komen. De waarheid is: hij heeft Romy geschud en daardoor stopte ze met ademen. Waarom hij schudde? Dat is altijd dezelfde reden in dergelijke gevallen. Het kind was lastig, weende en hij raakte dat beu. Hij is over z'n toeren geraakt en heeft haar geschud.”

Blauwe plekken

Dokter Floré legde uit dat Romy overleed aan de gevolgen van het zogenaamde “shaken baby-syndroom”. Door het hevige schudden ontstonden bloedingen in de hersenen van het kind, waardoor haar ademhaling volgens de arts stopte. Dokters uit het ziekenhuis hadden het maandag over blauwe plekken, die ze niet konden verklaren op basis van het verhaal van Demeulenaere. Onder meer op de buik van Romy zou dergelijke bloeduitstorting te zien zijn geweest. “Die blauwe plekken waren zwak”, benadrukte Floré. “Ik ben formeel dat Romy niet geslagen werd. Er waren ook geen voorgaande mishandelingen. Hoe die blauwe plek dan op haar buik kwam? Daar ben ik voorzichtiger in. Ik ga hier geen dingen beweren die ik niet kan bewijzen.”

Momenteel is de onderzoeksrechter aan het woord, die het onderzoek naar de dood van Romy leidde. Als alles volgens planning verloopt, komt voor de middag nog de mama de baby getuigen.