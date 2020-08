West-Vlaamse politie vat post aan E40-afritten na melding over 250 woonwagens vanuit Frankrijk Bart Boterman

13 augustus 2020

14u39 0 De Panne Aan de afritten van de E40, van Adinkerke tot Gistel, stonden donderdagmorgen combi’s en patrouilles geposteerd. De reden: de politie had van Franse collega’s de melding gekregen dat een colonne met 250 woonwagens mogelijk in België zonder toelating zou neerstrijken.

De groep woonwagenbewoners arriveerde enkele dagen eerder in Tetegem, een dorpje net voorbij de Franse grens. “De mensen hadden van de Franse ordediensten het bevel gekregen om de plaats te verlaten. De kans bestond evenwel dat ze naar ons land zouden vertrekken en hier ergens, zonder toelating of vergunning, zouden neerstrijken. Dat wilden we absoluut vermijden”, zegt Ine Deburchgraeve van de lokale politie Westkust.

Langs de afritten van de E40 vanuit Frankrijk werden politieploegen geposteerd, van Adinkerke tot Gistel. Ook in Middelkerke stond de lokale politie hiervoor aan de afrit klaar, bevestigt korpschef Frank Delva.

Naar Rijsel vertrokken

“Uiteindelijk is de groep woonwagenbewoners niet naar België gekomen, maar richting Rijsel vertrokken. Ons Snelle Respons Team was ook ter plaatse in Tetegem in het kader van de Franco-Belge-samenwerking, om de bewegingen van de zigeuners te volgen. Intussen zijn de controles aan de afritten opgeheven”, aldus Ine Deburchgraeve.