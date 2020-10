Werken in de Sahara van De Panne moeten oudste duinenreservaat van het land redden Laurie Bailliu

04 oktober 2020

14u00 0 De Panne Minister Zuhal Demir (N-VA) voerde zondag de eerste kraanwerken uit in het Westhoekreservaat om de ‘Sahara van De Panne’ te herstellen. Samen met Natuur en Bos en partners wil ze 7 hectare stuifduin herstellen in het oudste Vlaams natuurreservaat.

Het natuurreservaat De Westhoek in De Panne is het oudste en grootste natuurreservaat aan onze kust en is ook bekend als ‘de Sahara van De Panne’. Het was één van de meest uitgestrekte stuifduinen van West-Europa. “Stuifduinen vormen een specifiek Europees habitattype waar tal van gespecialiseerde planten, paddenstoelen en dieren leven, zoals de blauwe zeedistel, duinveldridderzwam en strandzandloopkever. Door de verstuiving ontstaan ook vochtige duinpannen, die op hun beurt een geschikte habitat zijn voor onder meer zeldzame orchideeën en de rugstreeppad”, zegt Reinhardt Strubbe van Natuur en Bos.

Sinds de laatste eeuwwisseling groeit het duinengebied meer en meer dicht met helmgras en duindoorn. Hierdoor verdwijnt de zandverstuivingsdynamiek. De oorzaken hiervan liggen hoofdzakelijk bij de mens. De klimaatwijziging en stikstofdepositie bevorderen het kiemen en de groei van helmgras en duindoorn. Daarnaast vormt de toegenomen infrastructuur en bebouwing, samen met aanplantingen, ook een barrière voor het stuivende zand. Door het stilvallen van de verstuivingsdynamiek in de Sahara verdwijnt het leefgebied van diverse typische dier- en plantensoorten en verliest het dus ook zijn rijke fauna en flora.

Vedette

Minister Zuhal Demir (N-VA) voerde zondag de eerste kraanwerken uit om 7 hectare stuifduin te herstellen. Begroeiingen en humuslagen worden verwijderd, hierdoor krijgt de wind weer vat op het kale zand en helpt de natuur om opnieuw een gevarieerd landschap te ontwikkelen. “De nood aan toegankelijk groen is groter dan ooit tevoren. Het is dan ook hoog tijd voor actie om dit uniek natuurgebied met een rijke geschiedenis te redden. De Westhoek is immers sinds 1935 als landschap beschermd en kreeg in 1957 als eerste in Vlaanderen het statuut van staatsnatuurreservaat. Ik heb vandaag met eigen ogen mogen zien hoe uniek en mooi deze uiterste hoek van Vlaanderen is. Het spreekt voor zich dat ik me wil inzetten om de natuur- en belevingswaarde van dit uniek duinengebied te vrijwaren”, aldus minister Demir.

De werken in de Sahara maken deel uit van het Vlaams en Frans Interreg-project ‘Vedette’, voor een duurzaam eco-toeristisch territorium. In dit project worden over de landsgrenzen heen de krachten gebundeld om de duinengordel tussen Duinkerke en Westende te beschermen en aantrekkelijk te maken voor mens en natuur. De tentoonstelling ‘Red de Sahara van De Panne’ geeft je meer informatie over de biodiversiteit en de historiek van het stuifduin en de redenen waarom dit habitattype verdwijnt. Nog tot eind 2020 kan de tentoonstelling bezocht worden in het bezoekerscentrum ‘duinpanne’. De tentoonstelling is volledig gratis.