Weerspannige vrouw (21) die opzettelijk hoestte naar politie en weigerde een mondmasker op te zetten krijgt 8 maanden cel Bart Boterman

09 oktober 2020

11u55 0 De Panne Een 21-jarige vrouw is tot 8 maanden cel veroordeeld voor zware weerspannigheid en niet-naleven van coronamaatregelen, afgelopen zomer in De Panne. Ze beet in de arm van een politie-inspectrice, trok aan haar haren en hoestte meermaals opzettelijk - zonder mondmasker – naar de politie. Ze moet ook een schadevergoeding aan de politie betalen.

De feiten vonden plaats op 12 augustus op de Zeedijk. De vrouw had zware ruzie met haar partner ter hoogte van de Zeelaan en tientallen mensen waren getuige van de scheldpartij. Een politieploeg kwam aan, maar dat werkte als een rode lap op een stier. “De vrouw en partner werden meegenomen naar de combi, maar ze beet als een pitbull in de onderarm van de politie-inspectrice. Ze trok haar ook nog op de grond aan de haren”, pleitte de advocaat van de politievrouw, die zich burgerlijke partij stelde.

“De beklaagde bleef zich agressief gedragen, met slaan en schoppen. In de politiecel weigerde ze nog steeds een mondmasker te dragen en hoestte ze onophoudelijk in de richting van de inspecteurs, die kans hadden besmet de raken met het coronavirus”, aldus meester Alain Coulier op het proces. Hij eiste een fikse morele - en materiële schadevergoeding van samen 2.320 euro voor zijn cliënte, die een tijd lang arbeidsongeschikt was door het voorval.

Verstek

Het openbaar ministerie had 8 maanden cel gevorderd voor niet-naleving coronamaatregelen en weerspannigheid. Beklaagde C.B. uit Bergen liet verstek gaan op het proces. De rechtbank volgde dan maar de vordering van het openbaar ministerie. Naast de acht maanden cel werd nog 200 euro boete opgelegd en 1.225 euro schadevergoeding voor de politievrouw.