Wat denk jij? Moet er zone 30 komen in de Moeresteenweg?

06 november 2019

Nee 23% De Panne De gemeente De Panne overweegt om zone 30 in te voeren in de Moeresteenweg in Adinkerke. Dat antwoordde burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) op een vraag van raadslid Danny Butstraen (DAS).

“Zes ongevallen in vijf maanden tijd in de Moeresteenweg is te veel. Er wordt daar te snel gereden. Hoog tijd dat de gemeente er iets aan doet”, vindt Butstraen. Burgemeester Degrieck ontkent dat er in die straat te snel wordt gereden. “De snelheidsmeting van de lokale politie toont niet aan dat er daar veel te snel wordt gereden. De zone 50 die er van kracht is moeten we misschien omvormen tot een zone 30. Dat alles zal deel uitmaken van een globaal fietsplan dat we aan het uitwerken zijn.”

In het beleidsplan lezen we daarover ook de ontwikkeling van een groene corridor tussen de Station- en Houtstraat. Verder zijn er op termijn werken gepland bij de brug over de vaart bij de Dijk. Een gelijkvloerse ophaalbrug moet voor een vlottere fiets- en wandelverbinding zorgen. Bovendien zou dat gecombineerd worden met een veiliger fietspad aan de zijde van de vaart.