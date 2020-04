Wat dacht je van een paasmenu op sterrenniveau dit weekend? Chef-kok Stéphane Buyens kruipt achter het fornuis tijdens de coronacrisis Gudrun Steen

07 april 2020

13u39 0 De Panne Wat doet een sterrenchef zoals Stéphane Buyens van hostellerie Le Fox in De Panne als hij zijn zaak noodgedwongen moet sluiten door de coronamaatregelen? Juist, koken. Voor het eerst in zijn lange loopbaan ontpopt hij zich tijdens het paasweekend tot traiteur. Hij biedt een 3-gangenmenu aan voor 50 euro en dat op sterrenniveau.

Een Meli melo van Europese kreeft, witte asperges en gerookte Oosterschelde paling saus Vincent. Gevolgd door een hoevekip uit Licques met een crème van morilles en dragon, nieuwe aardappelen en kruidenboter. Afsluiten kan met Belgische aardbeien ‘à la Romanoff’. Van dit menuutje kan je het komende paasweekend genieten. Stéphane Buyens trekt zijn schort aan en roert eigenhandig in de potten. Kostprijs is 50 euro alles inbegrepen, zelfs de levering aan huis in de regio Westkust. “Ik zal een honderdtal menuutjes klaarmaken dit weekend”, laat de sterrenchef van Le Fox weten. Het is niet van zijn gewoonte om zich te ontpoppen tot traiteur maar nood breekt wet. Kan er iets mislopen bij de mensen thuis? “Je moet al een klungel zijn om dit menu in het honderd te laten lopen”, lacht Buyens. “Het voorgerecht en dessert zijn hapklaar en het hoofdgerecht moet enkel opgewarmd worden op het vuur of in de oven. Alleen het dresseren op het bord moeten de klanten doen. We hopen zo het Fox-gevoel thuis te brengen. Uiteraard zal dat niet helemaal hetzelfde zijn want de beleving kunnen we niet mee leveren. Of dit een vervolg krijgt? We zullen eerst dit weekend afwachten en kijken hoe lang we de deur op slot moeten houden.”

Toch genieten ondanks de financiële kater

De deur van Le Fox is dan wel op slot, dat betekent niet dat er geen facturen meer in de brievenbus van Stéphane Buyens belanden. “Maandelijks moeten we 25.000 euro vaste kosten betalen. Dat gaat over gas, elektriciteit, water, verzekeringen, afbetalingen en het vakantiegeld van onze tien vaste medewerkers die nu economisch werkloos thuis zitten. Als we met de horeca geen volwaardige zomer kunnen draaien dan houd ik mijn hart vast voor de gevolgen.”

Maar toch probeert de chef-kok te genieten. Vorige week kon hij in alle rust zijn zestigste verjaardag vieren. “En vorig weekend genoten we met ons gezin in de tuin van een lekkere maaltijd. Heel uitzonderlijk want andere jaren start nu het seizoen. Het mooie weer geeft me een dubbel gevoel. Enerzijds kunnen we genieten maar aan de andere kant doet het pijn dat we bij zo’n fantastische temperaturen geen gasten mogen verwelkomen. De horeca bloedt sinds 14 maart. Aanvankelijk was ik boos omdat enkel onze sector geviseerd was door de coronamaatregelen. Nu besef ik de noodzaak. De discipline die we vasthouden, toont aan dat de horeca heel veel respect heeft voor de medemens.”

Pannebon

En Stéphane is ook schepen in De Panne. Onder zijn bevoegdheid lokale economie lanceerde hij met zijn collega’s van het gemeentebestuur de Pannebon. “Er zijn al liefst 750 waardebons van 55 euro verkocht. De gemeente verhoogde die 50 euro met 10 procent en stort het geld meteen door naar de handelaars. We hopen dat ook de installateurs, schilders en elektriciens mee op de kar springen.” Info: www.depanne.be/pannebon. Het paasmenu reserveren kan op 0477 51 28 55.