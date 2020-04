Was dief zo ‘vriendelijk’ om gestolen portefeuille te dumpen bij woning van slachtoffer? Bart Boterman

28 april 2020

16u11 0 De Panne Een vrouw uit De Panne werd maandag bestolen van haar portefeuille tijdens een fietstocht, waarbij ze haar fiets even onbeheerd achterliet.

Haar portefeuille werd gestolen uit de mand van haar fiets. Ze ging aangifte doen bij de politie Westkust. Later hadden wandelaars de portefeuille gevonden, nota bene op straat bij de woning van het slachtoffer, in de E. D’Arippelaan. Het is dus best mogelijk dat de dief nog zo ‘vriendelijk’ was om de portefeuille in de buurt te dumpen na het geld en de bankkaart te stelen, want die waren verdwenen. De politie stelde een proces-verbaal op voor diefstal.