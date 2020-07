Wandelaar op Zeedijk hoest opzettelijk in gezicht van jonge coronacoach en verklaart besmet te zijn Bart Boterman

10 juli 2020

11u08 12 De Panne Op de Zeedijk van De Panne heeft een wandelaar, die naar eigen zeggen met Covid-19 is besmet, donderdagmiddag opzettelijk gehoest in het gezicht van een van de coronacoaches. “Ik ben hier enorm verontwaardigd over. Politie en parket nemen de zaak heel ernstig”, zegt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B). De man werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. De coronacoach in kwestie, een jonge vrouw, is even op non-actief gezet.

De Panne zet tijdens de zomer zo’n 20 coronacoaches in op drukke plaatsen, om de inwoners, tweedeverblijvers en toeristen te wijzen op de juiste wandelrichtingen en dergelijke meer. Officieel heten ze het Safe Summer Team, en bestaan ze voornamelijk uit jobstudenten. Ze zijn herkenbaar aan hun gele outfits. “Onze coaches verrichten formidabel goed werk en zijn enthousiast, ondanks soms de ondankbare reacties van mensen die worden aangesproken, omdat ze wandelrichtingen niet respecteren. Maar onze coaches zijn er net om de mensen te beschermen, zodat het virus zich niet verder verspreidt”, zegt Degrieck.

Het moet duidelijk zijn dat we dergelijk gedrag niet tolereren in ons straatbeeld en dergelijke paljassen liever kwijt dan rijk zijn Bram Degrieck (Het Plan-B), burgemeester van De Panne

Donderdagmiddag liep een discussie met een wandelaar, die de bevelen negeerde, uit de hand. De man hoestte in het gezicht van de jonge vrouw en verklaarde besmet te zijn. “De politie werd verwittigd en trad kordaat op. De persoon werd opgepakt en meegenomen naar het commissariaat voor ondervraging. De zaak werd overgedragen aan het parket. Het moet duidelijk zijn dat we dergelijk gedrag niet tolereren in ons straatbeeld en dergelijke paljassen liever kwijt dan rijk zijn”, gaat een verontwaardigde Bram Degrieck verder.

Het parket moet nog beslissen wat er met de man zal gebeuren, en of hij bijvoorbeeld in snelrecht wordt gedagvaard. De coronacoach in kwestie zal zich laten testen op het virus.

Duim omhoog steken

“Ik roep de bewoners, tweedeverblijvers en bezoekers op om het werk van onze coaches te appreciëren en hen uitdrukkelijk een hart onder de riem te steken. Dat kan bijvoorbeeld door je duim omhoog te steken bij het passeren of hen een knipoog te geven”, besluit Degrieck.