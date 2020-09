Wandelaar heeft breuken in gezicht na stamp van paard Bart Boterman

07 september 2020

14u06 0 De Panne In De Panne is een wandelaar (40) zondag gewond geraakt, doordat hij tegen zijn hoofd een stamp van een paard heeft gekregen.

Het incident gebeurde rond 14 uur ter hoogte van de Duinhoekstraat. De man uit Lokeren was aan het wandelen toen er een groep ruiters voorbij reed. Een paard schrok en gaf een stamp aan de man. Het slachtoffer liep volgens de politie enkele breuken in het gezicht op en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De man is twee weken arbeidsongeschikt.