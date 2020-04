Wandelaar gedraagt zich vreemd en wordt betrapt op drugsbezit Bart Boterman

28 april 2020

16u11 0 De Panne Een 20-jarige man uit De Panne werd maandagavond rond 18 uur betrapt in het bezit van drugs in de Ambachtstraat in De Panne.

Toen een combi passeerde, gedroeg de man zich vreemd en draaide hij zijn hoofd weg. De politie ging over tot een fouille en trof vier gram cannabis aan in zilverpapier. De politie nam de drugs in beslag en stelde een pv op voor drugsbezit.