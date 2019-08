Waan je in Thailand morgen op het Koningsplein GUS

30 augustus 2019

13u32 0 De Panne De derde editie van de Thaise markt morgen zaterdag vindt plaats van 11 tot 22 uur op het Koningsplein in De Panne. Geniet van eten, drank, massages en de decoratie.

“We zorgen voor tuktuks tussen de Zeelaan bij de kerk en het Koningsplein”, nodigt organisator Laurenzo Moerman van het restaurant Mama Thai in De Panne uit. “Bij de twintigtal eetstanden kan je genieten van allerlei Thaise specialiteiten. De Thaise massage is meer dan 2500 jaar oud en voorkomt lichamelijke en psychische klachten. Ontdek het vooral zelf. Thaise zangeressen zullen om 11 uur onze markt officieel openen. ’s Namiddags geeft het team van het opleidingscentrum voor blindegeleidehonden Vrienden der Blinden uit Koksijde demonstraties. Dat centrum is het goede doel dat we dit jaar steunen. Daarnaast schenken we ook een cheque aan een sociale organisatie in Thailand, het land waar mijn echtgenote Kanteeya Seetrairat is opgegroeid.”