Waalse hardrijder: “Ik sponsor Belgische staat zo’n vijf keer per jaar” Jelle Houwen

03 juni 2019

14u52 8 De Panne Een Waalse zakenman stond voor de politierechter in Veurne terecht nadat hij met 104 kilometer per uur geflitst werd in de bebouwde kom van De Panne. Na correctie werd hij vervolgd voor 97 kilometer per uur. S.D., een zelfstandig financieel consultant, doet zo’n 50.000 kilometer per jaar.

“Ik dacht dat ik daar 90 kilometer per uur mocht rijden omdat het een gewestweg is. De bebouwde kom zag ik niet. Dat de snelheid hier in Vlaanderen op gewestwegen naar 70 kilometer per uur gebracht is, wist ik niet. Want in Wallonië mag je nog steeds 90 per uur rijden. Ik doe veel kilometers op de baan en rij af en toe wel eens een boete ja. Opgeteld denk ik dat ik de Belgische staat toch zo’n vijf keer per jaar wat sponsor.” De politierechter nam het met een kwinkslag op: “Dan is de Belgische staat u daar erkentelijk voor zeker? Maar het kan niet en ik denk dat het tijd wordt dat je eens de gevaren van te snel rijden onder ogen ziet.” De man werd op verkeerscursus gestuurd.