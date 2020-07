Vrouw zet mes op de keel van liefdesrivale, politie pakt hen beiden op Bart Boterman

17u52 0 De Panne De politie heeft maandag twee vrouwen van 31 en en 36 jaar gearresteerd in een woning in de Duinkerkelaan in De Panne, nadat een ruzie over een liefdesaffaire volledig uit de hand liep. De ene vrouw zette zelfs een mes op de keel van de andere vrouw.

Buurtbewoners belden de politie nadat ze hevig kabaal en ruzie hadden gehoord in de woning. De vrouwen zijn kennissen van elkaar. Volgens het parket ontstond het incident na een vermeende affaire van de partner van een van hen met de andere vrouw. In de woning kwam het tot een hevige ruzie, waarbij de ene vrouw een mes op de keel zette van de andere. De politie pakte de twee vrouwen op en nam hen mee voor verhoor. Ze bekenden de feiten en werden gedagvaard in snelrecht. Op 20 juli moeten ze zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden, beiden voor wederzijdse slagen en één voor bedreiging met wapenvertoon.