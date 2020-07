Vrouw voor duizenden euro’s opgelicht na vals sms’je van bank Bart Boterman

04 juli 2020

10u53 0 De Panne Een vrouw uit De Panne is opgelicht voor enkele duizenden euro’s nadat ze een vals sms’je in naam van haar bank Argenta.

In het sms’je stond dat er op een ongebruikelijke locatie werd ingelogd op haar bankapplicatie. De vrouw werd doorgelinkt naar een webpagina die sterk geleek op die van Argenta. Ze diende er enkele handelingen uit te voeren met haar bankkaart en kaartlezer. Nadien bleken enkele duizenden euro’s van haar rekening verdwenen. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie, die een onderzoek is gestart. De politie roept op om nooit in te gaan op dergelijke sms’jes van banken. Die zullen immers nooit berichtjes sturen om handelingen uit te voeren.