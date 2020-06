Vrouw tracht vergoeding te innen voor ‘vervelende telefoontjes’, maar dat blijkt truc van oplichter Bart Boterman

24 juni 2020

12u59 0 De Panne Een vrouw uit De Panne deed aangifte bij de politie nadat er voor 140 euro van haar rekening verdween door phishing. De vrouw kreeg een telefoontje van een persoon die stelde dat de vrouw een vergoeding kreeg omdat ze – ironisch genoeg - vaak lastig gevallen wordt aan de telefoon.

De vrouw geloofde het verhaal en liet zich in de luren leggen. Ze moest een website openen om een handeling uit te voeren met haar bankkaartlezer, bankkaart en pincode. Nadien kreeg ze een bericht van haar eigen bankinstelling, dat er op een verdachte wijze 140 euro van haar rekening was verdwenen. De bank probeert het geld terug te halen. De politie is een onderzoek gestart.