Vrouw (74) bestolen tijdens winkelen in Zeelaan Bart Boterman

25 december 2019

15u10 0 De Panne Een 74-jarige vrouw uit het Limburgse Oudsbergen is dinsdag bestolen geweest tijdens het shoppen in de Zeelaan in De Panne.

Haar portefeuille was gestolen uit haar handtas, stelde ze rond 18 uur vast. Dat moet gebeurd zijn in de namiddag tijdens het kerstshoppen, maar wanneer precies en door wie zijn geen vermoedens over. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie.