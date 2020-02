Vrouw (48) en stiefdochter (21) betrapt tijdens winkeldiefstal, nadat ze eerder al toesloegen Bart Boterman

06 februari 2020

11u27 0 De Panne In een cosmeticawinkel in de Zeelaan in De Panne zijn woensdagnamiddag iets voor 14 uur twee winkeldievegges betrapt door het personeel. Het ging om een vrouw (48) en haar stiefdochter (21), die niet aan hun proefstuk toe waren.

Ze hadden producten weggestoken in hun kledij. Maar de winkelbediendes herkenden de twee van op camerabeelden, want op 29 januari hadden ze ook al toegeslagen in dezelfde winkel. De twee vrouwen werden staande gehouden en meegenomen naar de personeelsruimte achteraan in de winkel, tot de politie eraan kwam. Uiteindelijk werden de gestolen producten van op 29 januari vergoed. De cosmetica die ze woensdag probeerden te stelen, werd teruggegeven. De politie stelde een proces-verbaal op voor winkeldiefstal. Uiteindelijk mochten beide dames beschikken.