Vrouw (48) die door wegbarricade reed en de politie prikte met insulinespuit riskeert 3 jaar cel: eerste proces in Veurne via videoconferentie Bart Boterman

05 mei 2020

18u34 0 De Panne Op de Veurnse rechtbank is 3 jaar cel gevorderd voor een vrouw (48) uit Kampenhout die moedwillig inreed op een wegbarricade van de politie in De Panne en daarna, na het klemrijden in Alveringem, naar de agenten stak met een insulinespuit. Opvallend aan de zaak is dat de vrouw haar proces meemaakte vanuit de Brugse gevangenis, door middel van een videoconferentie.

De feiten vonden plaats in december vorig jaar. De politie werd opgeroepen omdat de vrouw, die uit Kampenhout was afgezakt naar de kust, een wanhoopsdaad zou plegen. Bij aankomst van de patrouilles scheurde de vrouw weg met haar wagen. Er ontstond een achtervolging en de politie zette een barricade op in De Panne. H.D. reed echter dwars door de barricade heen en kon pas in Alveringem klemgereden worden door de politievoertuigen in haar kielzog. Daar reageerde de vrouw uitzinnig. Ze stak met een insulinespuit naar verschillende politieagenten. De vrouw werd aangehouden en zit nog steeds in voorhechtenis.

Dinsdag volgde haar proces. Gezien het celtransport richting de rechtbank niet mag doorgaan wegens de coronamaatregelen, zette de Veurnse rechtbank een videoconferentie op. De vrouw maakte haar proces mee vanuit de Brugse cel. Daar stond ze in verbinding met haar advocaat, de procureur, de rechter en de griffier in de rechtszaal. Het gaat om een primeur voor de Veurnse rechtbank. Het openbaar ministerie eiste 3 jaar cel en tilt zwaar aan de feiten. Er was immers vrees dat er insuline was vrijgekomen tijdens het prikken met de spuit, wat erg gevaarlijk is voor niet-diabetici. De politie stelde zich echter geen burgerlijke partij. Het vonnis wordt op 12 mei uitgesproken.