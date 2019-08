Vrijetijdszone C-Lodge krijgt volgend jaar een vervolg GUS

25 augustus 2019

14u59 6 De Panne Nog tot het einde van de vakantie is C-Lodge op het strand in De Panne open. Initiatiefnemer Klaas Van Laeren laat weten dat hij zijn vrijetijdszone volgend jaar opnieuw opent.

C-Lodge bevindt zich op een stuk strand op het einde van de Zeedijk in De Panne aan de kant van Sint-Idesbald. Het reuzenrad is het pronkstuk. Klaas Van Laeren is tevreden over het eerste seizoen van zijn pop-up vrijetijdszone: “Voor cijfers is het nog te vroeg maar gemiddeld kwamen per dag een honderdtal mensen naar de beachbar. In het weekend was het drukker en op de echt warme zomerdagen waren alle 400 zitplaatsen meer dan bezet. Ook het reuzenrad draaide flink wat rondjes. Tijdens het weekend kan je ontbijten in één van de gondels. Een tachtigtal mensen genoten tot nu toe van dat arrangement. Van ‘breakfast in the sky’ en het reuzenrad kan je nog tot en met 1 september genieten. Het reuzenrad vormt heel vaak het decor voor vakantiekiekjes. Ook de themaweekends waren een voltreffer. Het grote springkasteel lokte over twee dagen liefst 430 kinderen. De lasershooting is in trek bij families, groepen en vakantiecentra. Die zone alsook de strandbar blijven open tot half september. Het grote pluspunt van C-lodge is dat veel ondernemers langs de Zeedijk een graantje hebben meegepikt. De toeristen wandelden de volledige Zeedijk af en leerden zo ook andere zaken kennen. Volgend jaar krijgt C-lodge een vervolg dat is zeker.”