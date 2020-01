Vredesactie Brugge roept op om alle migranten en vluchtelingen met respect te behandelen GUS

26 januari 2020

19u22 0 De Panne Een tiental mensen van Vredesactie Brugge zetten vandaag een symbolische actie op het getouw bij het Leopold I-monument.

De initiatiefnemers drukten er hun verontwaardiging mee uit over de vele negatieve reacties die eerder deze week gelost werden op sociale media naar aanleiding van de transmigranten in De Panne. “We plaatsten een gedenkplaat aan het standbeeld van koning Leopold I, de eerste Belgische migrant”, duidt Hilde Naessens van Vredesactie Brugge. “Die Duitse burger kwam in De Panne aan vanuit Calais en werd met alle egards ontvangen. We roepen op om migranten en vluchtelingen met respect te behandelen. Overleg moet voorrang hebben. Alleen zo kunnen we tot een duurzame oplossing komen.”