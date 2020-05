Voormalige medewerker (50) van Plopsaland die zwakbegaafde jongen verkrachtte, opnieuw voor rechter voor schending voorwaarden Bart Boterman

26 mei 2020

14u45 4 De Panne De 50-jarige ex-medewerker van Plopsaland die een zwakbegaafde jobstudent (17) verkrachtte en daarvoor 3 jaar effectieve celstraf en 2 jaar cel met voorwaarden kreeg in het Hof van beroep, moest dinsdag opnieuw voor de Veurnse strafrechter verschijnen. Hij zou zijn voorwaarden niet hebben nageleefd, namelijk een verplichte opname in een psychiatrische instelling om aan zijn problematiek van pedofilie te werken. Het Openbaar Ministerie eiste een omzetting van die voorwaardelijke 2 jaar cel naar effectief.

Cédric P., eerst seizoensmedewerker en later extern fotograaf bij Plopsaland, leerde het 17-jarige slachtoffer in de zomer van 2015 kennen in het pretpark, toen die er werkte als poetshulp. Hij benaderde de jongen, lokte hem met een smoesje naar zijn huis, verdoofde hem en verkrachtte hem brutaal. De dader is bovendien besmet met het HIV-virus, al werd die besmetting niet overgedragen aan het slachtoffer. Maanden aan een stuk bestookte hij de jongen nog met ranzige berichten, tot de jongen zijn gsm aan zijn moeder liet zien. Bij de huiszoeking vonden speurders nog tientallen kinderpornofoto’s. Volgens het toenmalig onderzoek had P. had ook verschillende valse Facebookprofielen waarmee hij jongens probeerde te overtuigen om seks met hem te hebben tegen betaling.

Lichtere straf in beroep

Cedric P. kreeg eerst 6 jaar effectieve celstraf van de Veurnse strafrechter, maar dat werd in beroep omgezet naar 3 jaar effectief en 2 jaar met uitstel onder voorwaarden. Een van die voorwaarden was een verplichte opname in een instelling om aan zijn problematiek van pedofilie te werken, van zodra hij vrij kwam. Maar sinds zijn vrijlating heeft Cedric P. volgens het Openbaar Ministerie geen enkele moeite gedaan om zich te laten opnemen.

Mijn cliënt heeft alle motivatie om aan zijn problematiek te werken, maar tijdens zijn detentie is met zijn voeten gerammeld. Er zijn zeker honderd telefoons gepleegd voor een opname in een psychiatrische instelling, maar door slechte communicatie is er voor hem nog steeds geen plaats vrij. Hij stond zelfs niet op wachtlijst Kris Vincke, advocaat Cedric P.

“Wél hulp gezocht maar niet gekregen”

Volgens zijn advocaat Kris Vincke klopt dat geenszins. “Mijn cliënt heeft alle motivatie om aan zijn problematiek te werken, maar tijdens zijn detentie is met zijn voeten gerammeld. Er zijn zeker honderd telefoons gepleegd voor een opname in een psychiatrische instelling, maar door slechte communicatie is er voor hem nog steeds geen plaats vrij. Hij stond zelfs niet op wachtlijst, ondanks alle pogingen. Ik maak u de nodige documenten als bewijs over”, pleitte Vincke. “Na nog heel wat telefoons door mezelf is nu eindelijk een opname mogelijk, maar pas in oktober komt er een plaats vrij. U weet toch dat er in Vlaanderen een groot tekort aan dergelijke centra is?”, aldus de advocaat.

Zaak uitgesteld

De rechter liet de zaak uitstellen tot de derde week van oktober. Indien dan blijkt dat Cédric P. een loopje met de waarheid nam en evenmin moeite deed om zich te laten opnemen, kan de voorwaardelijke celstraf van 2 jaar alsnog effectief worden.