Voormalig bestuurslid Yachting Club De Panne voor rechter na eerroof ten aanzien van huidig bestuur Bart Boterman

10 december 2019

17u11 0 De Panne De 69-jarige J.S. uit Koksijde moest zich dinsdag voor de Veurnse strafrechter verantwoorden voor eerroof en laster ten aanzien van bestuursleden van vzw Yachting Club De Panne. Het openbaar ministerie vorderde 8 dagen cel en 208 euro boete. J.S. was zelf ooit bestuurslid, maar werd uit die functie ontslagen. “Daarna begon een periode van pesterijen, verdachtmakingen en beschuldigingen. De situatie werd onhoudbaar", reageren de voorzitter en secretaris van Yachting Club De Panne.

Militair op rust J.S. was sinds de jaren ‘70 lid van de club en sinds enkele jaren ook bestuurslid, toen hij in 2016 ontslagen werd uit die functie. Volgens het huidige bestuur omdat zijn positie niet langer houdbaar was nadat hij meermaals zonder overleg en in zijn eentje beslissingen nam. Dat was nefast voor de werking van de club. De man bleef nog steeds lid, maar begon zijn pijlen te richten op de voorzitter en secretaris. “De situatie was zo danig erg geworden dat we niet anders konden dat klacht indienen. Op vergaderingen beschuldigde hij ons zelfs van het opzetten van een circuit van zwart geld met de inkomsten van de kantine, luidkeels en openlijk voor alle leden. Terwijl daar helemaal niets van aan is", reageren voorzitter H.L. en secretaris F.C., die zelf voorzitter was van 1989 tot 2007.

Brief aan schepencollege

Beklaagde J.S. schreef zelfs een brief naar het schepencollege om te zeggen dat hij zelf ontslag had genomen, met gesjoemel in de club als motivering. “Hij heeft ook verklaard dat ik destijds moest aftreden als voorzitter door gesjoemel, terwijl ik het gewoon rustiger aan wou doen en de fakkel zou doorgeven. Zo zijn er tientallen incidenten geweest waarbij hij de club en het bestuur zwart probeerde te maken”, aldus voormalig voorzitter F.C. “In dezelfde periode zijn ook beschadigingen gebeurd aan ons lokaal en diefstallen gepleegd. Dat hij verantwoordelijk is, zijn geen bewijzen van. Maar alles stopte toen we klacht indienden”, voegt huidig voorzitter H.L. nog toe. Beide heren stelden zich burgerlijke partij en vroegen 1.000 en 750 euro schadevergoeding.

Zwart geld nooit onderzocht

De verdediging van J.S. ging voor de vrijspraak. “Mijn cliënt wou het gesjoemel aan de kaak stellen. Ik zie niet waarom dit eerroof zou zijn, hij wou de waarheid aan het licht brengen. Dat er mogelijk zwart geld om ging in de club, is nooit onderzocht. Het aanvankelijk proces-verbaal werd zelfs opgesteld door iemand van de wegpolitie die zelf lid was van de club, aanwezig op die bewuste ledenvergadering. Daar stel ik mij ernstige vragen bij”, besloot de advocaat van de beklaagde. Vonnis op 7 januari.