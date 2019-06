Voor het eerst reuzenrad en beachbar deze zomer in De Panne GUS

11 juni 2019

16u58 23 De Panne C-Lodge De Panne opent op 1 juli de deuren op de vroegere site van camping Zeepark, vlak bij het strand. Er komt een reuzenrad, een pop-upbeachbar, een parcours voor elektrische karts en een ruimte om te lasershooten.

Het gaat om een initiatief van een aantal private ondernemers uit De Panne, zoals Klaas Van Laeren, Kim Rohart en Filip Dequeecker. Tijdens de voorstelling van het nieuwe toeristische seizoen lichtte Kim Rohart als ondervoorzitter van Toerisme De Panne een tipje van de sluier. “Ik ben verantwoordelijk voor de beachbar. De bar zal groot genoeg zijn voor 400 gasten. Ik kies voor een eigentijds concept waarbij beleving voorop staat. Ons doel is een jonger publiek aan te trekken. We kozen bewust voor de site van het vroegere Zeepark. Dat is gelegen bij het Canadezenplein, zo ver komen de meeste toeristen niet, dus leren zij deze zomer een nieuw stukje Zeedijk kennen. Het wordt een uniek project waarbij we verschillende vrijetijdsactiviteiten samenbrengen. Ik denk maar aan yoga, volleybal, lasershooten en karten. De blikvanger wordt een reuzenrad.”

Geen Miss Elegantie, wel De Panne 4 Cars

Toerismeschepen Cindy Verbrugge (N-VA) juicht zo’n private initiatieven toe. “Uiteraard vinden we dat fantastisch. Het zal een extra publiekstrekker worden. Op de toeristische kalender van deze zomer staan gekende formats zoals de Dumontfeesten op 13 juli, Beestig Geestig op 5 augustus en het circusweekend halfweg augustus. De Panne 4 Cars in september zien we als een waardig alternatief voor de verkiezing van Miss Elegantie, die we geschrapt hebben. Deze zomer plannen we ook zeven vuurwerken. Dat is er één minder dan vorig jaar. We houden het geluid zo laag mogelijk, maar kiezen niet voor het diervriendelijke vuurwerk omdat we bij de Zeedijk geen geschikte gevels hebben waarop de lichtshow mooi tot zijn recht zou komen.”

Kim Rohart, die in De Panne al een handvol horecazaken heeft, krijgt de eer om in juli en augustus als eerste een beachbar uit te baten in de kustgemeente. “Dat is geen voorbode voor nog meer beachbars”, onderlijnt burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b). “Onze eigen horecamensen hebben veel geïnvesteerd in degelijke strandterrassen. Daarin onderscheiden we ons van de rest. Een externe partner aantrekken voor een beachbar is geen prioriteit.”