Volksjury samengesteld voor proces rond doodslag op baby Romy Siebe De Voogt

07 januari 2020

17u57 0 De Panne In het Brugse assisenhof is dinsdagnamiddag de volksjury samengesteld voor het proces tegen Bennet Demeulenaere (25) uit Adinkerke. De man staat terecht voor doodslag op zijn vijf weken oude dochtertje Romy. Zes vrouwen en zes mannen moeten volgende week beslissen over zijn lot.

De feiten vonden plaats op Nieuwjaarsdag 2018. De toen 23-jarige Bennet Demeulenaere en z’n vriendin waren samen met hun vijf weken oude dochtertje in de woning van zijn moeder in Adinkerke. In de loop van de namiddag ging de partner van Demeulenaere boven een dutje doen. De jonge vader bleef beneden alleen achter met z’n dochter en belde in de late namiddag zelf de hulpdiensten op, toen het meisje niet meer reageerde. Aan de dienst 112 verklaarde Demeulenaere dat Romy mogelijk te veel fysiologisch water had binnengekregen. Ze zou uiteindelijk twee dagen later overlijden in het UZ Gent.

Het onderzoek wees uit dat de verklaringen van haar vader geen steek hielden. In een later verhoor gaf de man uiteindelijk toe dat z’n dochtertje tijdens het verversen uit de zetel was gevallen. In een vlaag van paniek had hij het kind door elkaar geschud. Naar eigen zeggen had Demeulenaere nooit de bedoeling om het meisje te doden. “Ik wilde haar enkel wakker schudden”, verklaarde hij. Of die verklaring van de twintiger standhoudt op het proces, zal vanaf volgende week moeten blijken in het Brugse hof van assisen. Zes vrouwen en zes mannen zullen moeten oordelen of Demeulenaere de bedoeling had om baby Romy om het leven te brengen. Vrijdag wordt al de akte van beschuldiging voorgelezen.

Gerechtelijke blunder

Als het van de raadkamer in Veurne had afgehangen, was het echter nooit tot een assisenproces gekomen. In april dit jaar verwezen zij het dossier tegen Demeulenaere immers verkeerdelijk door naar de correctionele rechtbank. De KI in Gent zette de blunder van het Veurnse gerecht kort na de zomer recht. Voor doodslag hangt Bennet Demeulenaere 30 jaar opsluiting boven het hoofd. Op het proces wordt de twintiger verdedigd door strafpleiter Kris Vincke. De moeder van de overleden baby, die de relatie met de vader intussen verbrak, stelt zich burgerlijke partij. Haar belangen worden verdedigd door advocaten Suzy Cooleman en Filip De Reuse. Ook de eerste vriendin van Demeulenaere, met wie hij al een dochter had, zal zich op het proces stellen met Céline Mouton als advocate.