Voedselbedeling en petanque onder één dak achter drukkerij Artypo GUS

08 oktober 2019

17u27 0 De Panne In een leegstaande loods achter de drukkerij Artypo in de Veurnestraat in De Panne zal de gemeente vanaf eind dit jaar de voedselbedeling organiseren. De zes overdekte petanquebanen die daar ook zijn aangelegd blijven.

Om de twee weken komen een 45-tal gezinnen naar de voedselbedeling in De Panne. “Om die mensen in alle discretie in een ruime locatie te kunnen ontvangen huren we een loods achter de drukkerij”, zegt schepen van Sociale Zaken Michèle Vandermeeren (ACT!E). “We zullen 60.000 euro investeren in de inrichting zodat we aan alle normen van het federaal voedselagentschap voldoen. Daarnaast hebben we een samenwerkingsverband met Nieuwpoort, Koksijde, Veurne en Diksmuide voor de start van een regionaal distributieplatform voor voedseloverschotten. Begin volgend jaar zal dat operationeel zijn in de gebouwen van Inter West in Veurne. Als de werking goed draait, kunnen we misschien wekelijks voedselhulp aanbieden. Voor dat platform krijgen we financiële steun van de Nationale Loterij en de Vlaamse overheid. Ook de Groene Kans is een partner.”

Naast de voedselbedeling zullen de zes overdekte petanquevelden die nu al achter de drukkerij zijn aangelegd opengesteld worden voor de drie petanqueverenigingen. De samenwerking tussen de drie wordt volgens burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) eerst geformaliseerd.