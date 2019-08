Vlaamse subsidie voor renovatie appartement in Dumontwijk GUS

21 augustus 2019

14u12 0 De Panne Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) subsidieert de renovatiewerken aan het appartementsgebouw Ante Mare in De Panne met 43.000 euro.

“We willen het erfgoed mee helpen beschermen”, verduidelijkt Weyts. Wat Ante Mare nu zo bijzonder maakt? “Het is een beeldbepalend gebouw in de Dumontwijk. Het ontwerp past in de interbellumstijl, tussen de twee wereldoorlogen. Het combineert rood baksteenmetselwerk, geglazuurde rode en zwarte tegels en een gevelafwerking met cimormé. Dat is een arbeidsintensieve techniek waarbij stukjes gekleurd glas in de mortel gegooid worden. Het is vooral die bijzondere methode die we willen bewaren.” Door de subsidie kunnen de eigenaars de gevels, oprit en tuinmuren restaureren. Ante Mare is gelegen in de Visserslaan pal in de Dumontwijk. De gemeente plant een volledige renovatie van die historische wijk met zijn vele belle epoquehuisjes. “We bespreken momenteel hoe we het parkeergebeuren willen organiseren, hoeveel alles zal kosten en wanneer we het plannen. De uitvoering zal in elk geval de volgende jaren op de planning staan”, geeft burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) mee.