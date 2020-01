Vissers filmen hoe tuimelaar hun schip volgt Klaas Danneel

15u30 0 De Panne Sportvissers Dirk Jansen en Mike Derycke zijn nog aan het nagenieten over de tuimelaar die zondagmiddag hun schip volgde voor de kust van De Panne. Het leverde mooie beelden op. de dolfijn kwam verschillende keren boven boven water. “Ik ben 35 jaar visser en heb dit nog nooit meegemaakt”, glundert Dirk Jansen.

Dirk Jansen en Mike Derycke gingen zondagmiddag op een oud scheepswrak vissen zo’n 19 kilometer voor de kust van De Panne. “De tuimelaar zwom de hele tijd in onze buurt en week geen moment van onze zijde af”, zegt Dirk Jansen. “Daarna gingen we sneller varen, maar ook dan bleef de dolfijn ons volgen, terwijl mijn collega-visser alles filmde. Ik had af en toe al eens een bruinvis in zee gezien, maar een tuimelaar, dat is dat de allereerste keer. Een fantastische ervaring.”

Tuimelaars leven van nature in groep, maar er zijn ook uitzonderingen, bijvoorbeeld als ze door de groep verstoten worden. “Dan gebeurt het wel dat ze contact opzoeken met vissersvaartuigen en de mensen die erop zitten”, zegt Marien bioloog Jan Haelters van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. “De voorbije twee jaar is al meermaals een tuimelaar gespot in die buurt, wellicht gaat het telkens om hetzelfde dier.”