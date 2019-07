Vijf lammetjes gestolen uit weiland Bart Boterman

30 juli 2019

18u30 5 De Panne In de Burgweg in De Panne zijn maandagnacht vijf lammetjes van schapen gestolen uit een weiland. De eigenaar deed dinsdag aangifte bij de politie Westkust.

De daders plooiden de omheining over om in de weide te raken, was dinsdagmorgen nog te zien. De lammetjes hadden nog geen oormerk en zullen dus moeilijk op te sporen zijn. Over de dader bestaat geen vermoeden.