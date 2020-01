Vier afwezige bijzitters tijdens verkiezingen ook afwezig op rechtbank: 600 euro boete bij verstek Bart Boterman

13u21 9 De Panne De strafrechter in Veurne heeft vier burgers die niet kwamen opdagen als bijzitter tijdens de verkiezingen van 26 mei veroordeeld tot 600 euro boete. Opvallend: de vier afwezige bijzitters blonken ook uit in afwezigheid op hun proces. Ze werden bij verstek veroordeeld.

Wie wordt opgeroepen als bijzitter of plaatsvervangend bijzitter en niet komt opdagen in het kieslokaal in kwestie, overtreedt de kieswet. Om ervoor te zorgen dat de stembureaus nog bemand zijn in de toekomst, brengt het openbaar ministerie de onwettig afwezigen voor de rechtbank. Op de Veurnse rechtbank ging het om vier personen, namelijk een man van 55 en een vrouw van 46 uit De Panne, een man van 56 uit Koksijde en een 32-jarige Diksmuideling. “De rechtbank is van oordeel dat zij hun burgerplicht niet vervuld hebben”, klonk het.

De vier afwezigen kregen elk een boete van 600 euro.