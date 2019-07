VIDEO. Fietser en drie automobilisten slalommen tussen slagbomen aan gesloten spoorwegovergang. “Onaanvaardbaar en oerdom” Bart Boterman

10 juli 2019

21u56 0 De Panne Op Facebook zijn hallucinante beelden opgedoken van aan een spoorwegovergang in Adinkerke. Een fietser en drie auto’s slalommen nog snel door de gesloten slagbomen in de Stationsstraat, alvorens er een trein komt aangereden.

De beelden dateren van zondagavond, blijkt uit het bericht en filmpje op Facebook. De harde sensibiliseringscampagnes van Infrabel en de recente ongevallen aan Vlaamse spoorwegovergangen hebben kennelijk geen effect op deze fietser en drie autobestuurders. De burgemeester van De Panne, Bram Degrieck (Het Plan B), heeft de feiten inmiddels veroordeeld op zijn Facebookpagina. “Dit is onaanvaardbaar. Er zijn geen excuses voor dergelijke oer-dommigheden. Ook niet omdat er Plopsa-file is en je gefrustreerd bent. Ook niet omdat je te laat komt op het werk of omdat ‘de trein er toch niet snel rijdt’. Oer-dom”, aldus de burgemeester. De politie is inmiddels op de hoogte en bekijkt de beelden. Het oversteken van een gesloten spoorwegovergang is een overtreding van de vierde graad, waardoor een dagvaarding voor de politierechtbank onvermijdelijk is. De overtreders riskeren acht dagen tot vijf jaar rijverbod en een geldboete van 320 tot 4.000 euro.