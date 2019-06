VIDEO. De laatste schoolreis van Juf Monica, die mocht niet te gewoontjes zijn GUS

20u03 0 De Panne Juf Monica (60) van het derde leerjaar van het Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis gaat eind dit schooljaar op pensioen. Al jaren komt ze met haar klasje op schoolreis naar Plopsaland De Panne. Haar laatste schooluitstap werd er één om nooit meer te vergeten.

“Monica komt hier al zo lang dat we haar tijdens haar laatste schoolreis uitgebreid in de bloemetjes hebben gezet”, lacht parkmanager Wim Wauters. “Ze viel van de ene verbazing in de andere. Zo wachtte Maya De Bij haar op toen ze met haar klas aankwam. Bij elke attractie waarvan ze genoot stond er een Plopsa-figuur haar op te wachten. Als kers op de taart mocht ze mee in de Plopsa-parade. Met een grote Maya-knuffel ging ze huiswaarts. Haar collega’s, leerlingen en de Plopsa-figuren vormden een erehaag en zwaaiden juf Monica uit.” En juf Monica pinkte een traantje weg. “Een mooiere afsluiter van mijn loopbaan kon ik niet wensen.”