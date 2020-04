Veroordeelde inbreker opnieuw op heterdaad betrapt: politie arresteert hem tijdens vlucht Bart Boterman

06 april 2020

17u07 1 De Panne De politie heeft zondagnamiddag rond 17 uur een inbreker opgepakt in de Kerkstraat in De Panne. Dat gebeurde nadat de bewoonster hem betrapte in het huis en de politie belde. De man is intussen aangehouden.

De inbreker sloeg op de vlucht maar kon alsnog worden geïntercepteerd op straat. Tijdens een verhoor ontkende de man dat hij de woning daadwerkelijk was binnengegaan. Hij stond naar eigen zeggen gewoon door het raam te kijken. Maar de bewoonster verklaarde duidelijk dat ze hem in haar woning had betrapt. Volgens het parket van Veurne gaat het om een man (32) uit Algerije.

“Omar M. werd enkele maanden geleden nog veroordeeld tot 13 maanden cel voor diefstal, slagen en illegaliteit. Hij is dus gekend voor diefstallen, bovendien op dezelfde wijze. De verdachte is voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste wegens poging diefstal met inklimming in een woning”, aldus het parket van Veurne. Hij komt vrijdag voor de raadkamer.