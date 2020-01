Vermist meisje (14) teruggevonden op zeedijk net over Franse grens Bart Boterman

12u44 28 De Panne Het sinds vrijdagmorgen vermiste meisje (14) uit Namen, dat afgelopen weekend werd gesignaleerd in Nieuwpoort en Koksijde, is veilig en wel teruggevonden. Dat bevestigt de lokale politie Westkust. De tiener werd maandagmorgen gevonden door de Franse gendarmerie, toen ze op de zeedijk van Bray-Dunes liep. Dat is een kustgemeente net over Franse landsgrens, naast De Panne. Ze verkeert in goede gezondheid.

Het meisje uit Namen verdween vrijdagmorgen, toen ze eigenlijk de bus naar school moest nemen. Daar kwam ze niet aan. Zaterdagmorgen werd een opsporingsbericht uitgestuurd voor een onrustwekkende verdwijning. Een restaurantuitbater uit Nieuwpoort zag dat opsporingsbericht en herkende het meisje. Ze was vrijdag een spaghetti komen eten in zijn zaak. Later zou de tiener in de Kinderlaan in Nieuwpoort zijn gesignaleerd. Ze verplaatste zich met de kusttram. Zaterdagvoormiddag zou ze dan weer gezien zijn in twee vakantieparken in Oostduinkerke om naar het toilet te gaan. Rond de middag ging ze iets eten op restaurant in Koksijde-Bad.

Ultieme tip

“We zijn niet zeker dat het vermiste meisje zich nog in onze politiezone bevindt. Ook de Franse collega’s zijn ingelicht, voor mocht ze zich voorbij de landsgrens hebben begeven”, zei woordvoerster Ine Deburchgraeve van de politie Westkust zondag.

Het was ook de gendarmerie van Ghyvelde die het meisje terugvond, toen ze maandag rond 9.45 uur wandelde op de zeedijk in Bray-Dunes. “Dat gebeurde na een zoektocht die de hele nacht en ochtend duurde", zegt Deburchgraeve. “De ultieme tip die naar haar leidde, kwam binnen nadat ze zondagavond een eetzaak in Bray-Dunes binnen was gegaan en onmiddellijk terug had verlaten. Een alerte man uit Koksijde zat daar toevallig te eten en verwittigde na het zien van het opsporingsbericht de politie. De ouders van het meisje kwamen haar intussen ophalen in het centraal politiehuis in Koksijde”, aldus woordvoerster Ine Deburchgraeve.