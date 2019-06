Verdwijning van pony na maand nog steeds mysterie. “Als zelfs een waarzegster zich begint te moeien” Bart Boterman

24 juni 2019

18u38 0 De Panne Een kleine maand na de verdwijning van de pony ‘Black’ op het strand van De Panne is het mysterie nog steeds compleet. Ondanks de massale inzet van vrijwilligers en hulpdiensten, is er geen enkel spoor. “Zelfs een waarzegster kwam zich bemoeien met de zoektocht en wist naar eigen zeggen waar de pony rondliep”, zegt manege-uitbater Stefaan Mergaert. Eigenares Noémie uit Dour (14) heeft intussen alle hoop laten varen.

Het meisje Noémie (14) haar gezin waren eind mei naar manege De Drie Vijvers in De Panne gekomen met hun pony Un Black Imprévu, dat luistert naar de roepnaam ‘Black’. Van daaruit maakten ze een wandeling op het strand en in de duinen. Maar op het strand schrok Black door een aanval van een hond. Noémie viel op de grond en was ongedeerd, maar haar paard rende weg. “Bij het Vissersdorp zagen wandelaars mijn pony over een omheining springen en het natuurreservaat De Westhoek rennen. Dat is het laatste dat ik van Black heb gehoord. Dagenlang heb ik samen met mijn familie en Stefaan van De Drie Vijvers gezocht”, getuigt Noémie.

Speld in hooiberg

“Het was zoeken naar een speld in een hooiberg, want het natuurgebied is 340 hectare groot”, reageert Stefaan Mergaert van manege De Drie Vijvers. “Zelfs de cavalerie van de federale politie zocht mee. We kregen eveneens hulp van een eigenaar van een sportvliegtuigje, die verschillende keren over vloog. Ook de brandweer is vanuit de lucht komen zoeken met ladderwagen en warmtecamera. Heel wat vrijwilligers zijn op eigen houtje een zoektocht gestart. Maar niemand heeft een spoor gevonden, zelfs geen enkele drol of afdruk van een hoef. Ik begrijp er helemaal niets van. Een paard kan onmogelijk een maand spoorloos blijven”, vertelt de manege-uitbater. Enkele dagen na de verdwijning vertrokken Noémie Desanlis en haar familie diep teleurgesteld huiswaarts, omdat het meisje zich moest beginnen voorbereiden op haar examens.

Een week later kwam er plots nieuws uit onverwachte hoek. “Een vrouw meldde op de sociale media dat ze een pony had gezien tussen Leffrinckoucke en Zuydcoote, bij de oorlogsbatterij enkele kilometers over de landsgrens. Omdat ik weet hoe hard het verlies van een dier kan aankomen, ben ik onmiddellijk met mijn eigen dochter naar Frankrijk gereden om te zoeken. Het paard was nergens te bespeuren ondanks opnieuw urenlang zoeken. Dus contacteerde ik de vrouw die de pony had gezien”, gaat Stefaan Mergaert verder. “Maar de precieze locatie kon ze niet geven. Toen ik vroeg of ze de pony daadwerkelijk had gezien, zei ze dat ze ‘Black’ daar had zien lopen tijdens het zwaaien met haar pendels. Het bleek een waarzegster te zijn. Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van die vrouw, maar het heeft alleszins niets opgeleverd”, aldus Stefaan.

Nog een mogelijkheid

Volgens Noémie blijft er slechts een mogelijkheid over. “Ik ga ervan uit dat iemand mijn pony heeft gezien en vervolgens gestolen. Het kan haast niet anders. Ik ben echt ten eind raad”, zegt ze. Voorlopig wil ze naar eigen zeggen geen nieuwe pony. De piste van diefstal is ook de richting waarin Stefaan Mergaert denkt. “Als de pony gestorven zou zijn in het struikgewas van het natuurreservaat, zou dat al zijn opgemerkt. Zeker met de warmte zou een kadaver ongelofelijk beginnen stinken. Allicht is de pony meegenomen en houdt men de pony voorlopig binnen zodat niemand het dier herkent. Er is nog een sprankeltje hoop, maar de kans lijkt klein. Het blijft echter een enorm mysterie”, besluit Stefaan.