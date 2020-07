Veelpleger riskeert opnieuw zes maanden cel Bart Boterman

20 juli 2020

14u15 2 De Panne Een 41-jarige man uit De Panne riskeert 6 maanden cel voor de diefstal van blikken bier in filialen van Colruyt in Koksijde en Nieuwpoort. Dat gebeurde tot drie keer toe toe, in april en in juni. De man staat gekend als veelpleger en zit in voorhechtenis voor andere feiten.

S.C. werd twee weken geleden nog opgepakt omdat hij, samen met twee anderen, ervan wordt verdacht een man te hebben bestolen van zijn portefeuille in De Panne. Hij zou geld hebben afgehaald met de bankkaart en ook hebben proberen binnen te breken in diens appartement. Hij ontkent de feiten. De zaak zit nog volop in onderzoek.

Maandagmorgen stond hij terecht voor andere feiten, namelijk diefstal van blikken bier in Colruyt-filialen in Nieuwpoort en Koksijde. Het openbaar ministerie eiste 6 maanden effectieve celstraf en voegde toe dat de beklaagde gekend staat als veelpleger. “Een straf met probatie-uitstel heeft geen nut, wezen veroordelingen in het verleden al uit”, aldus het openbaar ministerie. De man werd in april 2019 nog veroordeeld voor diefstal.

Nog een andere zaak waarbij S.C. in betrokken is, kwam maandag voor de strafrechter in Veurne. In die zaak is S.C. echter noch dader noch slachtoffer. Twee vrouwen moeten zich verantwoorden voor wederzijdse slagen en verwondingen na een ruzie over een liefdesaffaire met de man. Hij zou een scheve schaats hebben gereden, waarop het tot een hevige ruzie kwam en de politie tussenbeide moest komen. Er werd zelfs bedreigd met een mes. Die zaak werd meteen uitgesteld maandagmorgen.