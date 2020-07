Veelpleger krijgt opnieuw 6 maanden cel na diefstallen in Colruyt Bart Boterman

27 juli 2020

16u35 0 De Panne Een 41-jarige man uit De Panne is tot 6 maanden cel en 800 euro boete veroordeeld na de diefstal van blikken bier in filialen van Colruyt in Koksijde en Nieuwpoort. Dat gebeurde tot drie keer toe toe, in april en in juni. De man staat gekend als veelpleger en kreeg daarom een zware straf. Hij zit bovendien in voorhechtenis voor andere feiten.

S.C. werd twee weken geleden nog opgepakt omdat hij, samen met twee anderen, ervan wordt verdacht een man te hebben bestolen van zijn portefeuille in De Panne. Hij zou geld hebben afgehaald met de bankkaart en ook hebben proberen binnen te breken in diens appartement. Hij ontkent de feiten. De zaak zit nog volop in onderzoek. S.C. werd ook al in april 2019 veroordeeld voor meerdere feiten van diefstal.