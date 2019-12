Veeg jouw voeten aan de warme deurmat van De Panne GUS

02 december 2019

13u01 0 De Panne De Warmste Week op Studio Brussel start op 18 december. De campagne die talrijke goede doelen steunt, laat ook de gemeente De Panne niet koud. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) verkoopt armbandjes en bij de gemeente kan je een deurmat kopen.

“In ons gemeentelijk infoblad van deze maand zullen we alle warme acties in onze gemeente bundelen”, zegt Degrieck. “Zelf wil ik ook het goede voorbeeld geven. Vanaf vandaag lanceer ik ‘Pols for life’. Voor 2,5 euro kan je een polsbandje kopen en zo het zorghotel Villa Rozerood in De Panne steunen. Daar kunnen gezinnen met ernstig zieke of zorgbehoevende kinderen even op adem komen. Ook met het gemeentebestuur zelf zetten we ons in met de warmste deurmat die voor 20 euro te koop is bij de deelnemende handelaars of aan de balie van het toerismekantoor in het gemeentehuis. Per verkochte mat gaat er 7 euro naar het Fonds Brein Storm opgericht door Sabrine Desaever uit De Panne en haar zoon Tristan die lijdt aan chronische pijn. Het fonds wil geld inzamelen voor het onderzoek naar chronische pijn.”

Wat is er nog te doen? Tot 23 december kan je kaas kopen voor de vzw Golfbreker die gezinnen ondersteunt die het moeilijk hebben. Nog tot 14 december verdubbelen de uitbaters van de wijnbar Bodega het drinkgeld om dat te kunnen schenken aan de Vlaamse Vereniging Autisme. Nu donderdag 5 december pakt het team van Duinpanne in de Olmendreef uit met een workshop waarbij recycleren centraal staat ten voordele van vzw Golfbreker. Op 7 december kan je dan weer dansen in het jeugdhuis van De Panne voor vzw Kompani die actief is in de bijzondere jeugdzorg. Buencamino wandelt op 14 december om 9 uur van het station van Adinkerke naar Nieuwpoort ten voordele van het Kinderkankerfonds. De opbrengst van de jaarlijkse zangstonde van het Immaculata op 18 december is voor Kom op Tegen Kanker.

Dat is een greep uit alle acties die je terug kan vinden op www.dewarmsteweek.be.