Vandalen prutsen aan stroomkast strandredders: “400 volt, 7.000 euro schade. Nagenoeg álles is kapot” Bart Boterman

02 juli 2020

14u03 2 De Panne Vandalen hebben op levensgevaarlijke wijze voor duizenden euro’s schade berokkend aan de centrale post van de strandredders van De Panne. De elektriciteitskast naast de cabine werd gemanipuleerd, zodat er een stroomstoot van 400 volt doorheen de elektriciteitskabels en alle apparaten liep. Nagenoeg alle toestellen en dure apparatuur van de strandredders zijn stuk. “Onthutsend dat ze ons doelgericht willen schaden, terwijl wij instaan voor de veiligheid van de badgasten”, zegt hoofdredder Vincent Geerardyn. “Onze centrale post kon volledig uitgebrand zijn.”

“Al onze communicatieapparatuur, het gloednieuw digitaal omroepsysteem voor het strand, allerhande laders, het weerstation, onze nieuwe koelkast, microgolfoven en nog tal van apparaten zijn stuk. De schade loopt vermoedelijk op tot minstens 7.000 euro”, zucht hoofdredder Vincent Geerardyn.

Het vandalisme moet al in de nacht van maandag op dinsdag zijn gebeurd. “Toen we dinsdagmorgen aankwamen en alle apparaten uitgeschakeld leken, dacht ik dat ze elektriciteitswerken aan het uitvoeren waren op de Zeedijk. Ik vroeg de technische dienst van De Panne of de stroomonderbreking nog lang zou duren, want zonder apparatuur konden wij niet werken. Er waren geen werkzaamheden aan de gang, werd mij verzekerd”, zegt de hoofdredder.

Het is levensgevaarlijk wat ze gedaan hebben. De vandalen moeten zeker kennis van zaken hebben gehad Hoofdredder Vincent Geerardyn

“Daarna gingen we uit van een kortsluiting. Elektriciens van de gemeente kwamen de elektriciteitskast naast onze cabine inspecteren. Er was geen enkele zekering gesprongen. Heel vreemd.”

Dat het om vandalisme ging, werd pas later duidelijk. “Bij nadere inspectie door de elektriciens bleek de elektriciteitskast gemanipuleerd was. De elektriciteitskabels moeten eerst zijn afgekoppeld en de nulgeleider is verwijderd, om daarna alles weer aan te sluiten. Levensgevaarlijk om zoiets uit te voeren! De vandalen moeten zeker kennis van zaken hebben gehad. Het heeft gezorgd voor een stroompiek tot 400 volt, waardoor al onze apparatuur het begaf. Enkele stopcontacten waren zwartgeblakerd. Het vandalisme had ervoor kunnen zorgen dat onze centrale post uitbrandde. Of misschien was dat zelfs de bedoeling”, zegt de hoofdredder. Hij diende klacht in tegen onbekenden. De politie Westkust laat weten dat ze een onderzoek is gestart.

Redders half uitgerust op post

Dinsdag was het zo behelpen voor de strandredders van De Panne. “Ik moest onze redders naar hun posten sturen zonder communicatieapparatuur of met dat wat nog overbleef. Gelukkig zijn er geen noemenswaardige incidenten gebeurd. Ons gloednieuw digitaal omroepsysteem, waarbij we het hele strand van De Panne kunnen informeren door de luidsprekers, is eveneens naar de vaantjes. Het is recent geïnstalleerd en nog nooit gebruikt. Onze koelkast was eveneens gloednieuw en kostte 1.600 euro. De bedoeling was om onze redders snel gekoeld water te kunnen leveren op snikhete dagen. Gelukkig hebben we intussen nieuw materiaal ter beschikking gekregen van kustreddingsdienst IKWV en de gemeente De Panne. We zijn opnieuw volledig operationeel”, aldus Vincent Geerardyn.

Vijanden?

“Maar ik begrijp niet dat vandalen ons doelgericht willen schaden. Wij staan in voor de veiligheid van badgasten en ik dacht niet dat wij vijanden hadden, integendeel. Mensen zouden de strandredders dankbaar moeten zijn. Ik hoop dat zoiets nooit meer voorkomt, want dit is een erg akelig gevoel.”