Vandalen bekrassen auto Bart Boterman

02 juni 2019

18u27 0 De Panne In de A. Dumontlaan in De Panne werd zaterdagnacht een auto beschadigd door vandalen.

De eigenaar trof zijn in de straat geparkeerde auto zondagmorgen aan met diepe krassen, zowel op de motorkap als over de hele passagierskant. Volgens de politie bewerkte iemand de wagen met een scherp voorwerp. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie. Die is een onderzoek gestart, onder meer op basis van camerabeelden.